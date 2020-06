Nuku’alofa – Siune 11, 2020: 4pm (Ofisi Palemia): ‘I HONO NGAUE’AKI ‘o e ngaahi mafai kuo foaki ‘e he kupu 36 mo e 37 ‘o e Lao ki hono Pule’i ‘o e Ngaahi Me’a Fakafokifa 2007 pea (i hono tali ‘o e tu’utu’uni.

A fakaha kuo fakahoko ‘e he Kautaha Mo’ui ‘a Mamani fekau’aki mo e Novel Coronavirus (‘’COVID-19”) ko e mahaki ‘oku mafola fakamamani lahi pea ‘oku kei fakalalahi;

B tu’utu’uni ki he Tu’unga Fakatu’utamaki ki he Mo’ui ‘i he ‘aho 13 ‘o Ma’asi 2020 tukukehe ka toe fakaloloa ‘i he kupu 167 ‘o e Lao ki he Mo’ui ‘a e Kakai 2008 mo e Fakaha ‘o ha Mahaki Fanongonongo Fakatu’utamaki ‘i he ‘aho 13 ‘o Ma’asi 2020 mo e ngaue ke ta’ofi mo fakasi’isi’i ‘a e mafola ‘a e COVID-19 ‘i Tonga; moe

C Fakafo’ou ‘o e fakaha ‘o ha Tu’unga Fakafokifa ‘i he ‘aho 11 ‘o Sune 2020,

Pea ‘i hono fokotu’u ‘e he Minisita ‘oku ne tokangaekina hono Pule’i ‘o e Me’a Fakafokifa, ‘i he’ene pehe ‘OKU OU FAKAHA ‘a e Fanongonongo ‘o e Ngaahi Fakangatangata Fakafonua ki he COVID-19 (“Fanongonongo”), ‘i he ngaahi tu’unga mo e makatu’unga ko ‘eni –

Kuo pau ke kamata ngaue’aki ‘a e Fanongonongo ni mei he 8:00 efiafi ‘o e ‘aho Tu’apulelulu 11 ‘o Sune 2020 ki he 00 efiafi ‘o e ‘aho Pulehilu, 8 ‘o Siulai 2020 pea

kuo pau ke ngaue’aki ki he ngaahi feitu’u kuo fakamahino ‘i he Fakafo’ou ‘o e Fakaha ‘o e Tu’unga Fakafokifa ‘o e ‘aho 11 ‘o Sune 2020, tuku kehe ‘o ka toe fakafo’ou.

Koe’uhi ko e ngaahi taumu’a ‘o e Fanongonongo ni, tukukehe ka fiema’u ha ‘uhinga kehe ‘i hono tu’unga –

“kau ‘ofisa fakamafai” ‘oku ‘uhinga ki ha taha pe fa’ahinga ‘o ha ni’ihi kuo fakamafai’i ‘o fakatatau ki he kupu 36 ‘o e Lao ki he Pule’i ‘o e Me’a Fakafokifa 2007 mo ha taha pe ni’ihi kuo fokotu’u ‘o fakatatau ki he kupu 177 mo e 178 ‘o e Lao ki he Mo’ui ‘a e Kakai 2008;

“naunau maiu’i” ‘oku ‘uhinga ki ha fa’ahinga teunga ‘o kau kiai ‘a e holoholo, kofunima, vala pe me’angaue ‘oku ngaohi ke fakasi’isi’i ‘a e mafola ‘o e mahaki;

“fakataha’anga fakatokolahi” ‘oku ‘uhinga ki ha fakataha’anga ‘oku ‘ikai laka hake ‘a e tokolahi ‘i he toko 50 ‘i loto ‘i fale mo e toko 100 ‘i tu’a ‘i ha fa’ahinga fakataha’anga pe, tukukehe ‘a e ngaahi fakataha’anga lotu mo e ngaahi ako’anga;

“Minisita” ‘oku ‘uhinga ki he Minisita ‘oku ne tokangaekina hono pule’i ‘o e me’a fakafokifa; mo e

Mva tnama’o fakaetangata” ‘oku ‘uhinga lei he tauhi ‘o e va mama’o mita ‘e 1.5 mei ha taha pe ‘i he taimi kotoa pe.

Kuo pau ke ngaue’aki ‘a e ngaahi tapui ‘o e fe’alu’aki ‘i he po’uli mei he taimi 12:00 efiafi ki he taimi 5:00 pongipongi.

Kuo pau ke fakamalohfi ‘a e tapui ‘o e fe’alu’aki ‘i he po’uli ‘e he Polisi Tonga, Kau Tau ‘a ‘Ene ‘Afio mo e kau ‘ofisa fakamafai fekau’aki.

Kuo pau ki he kotoa ‘o e ngaahi ouau mo e ngaahi fakataha’anga ‘i Tonga ni ke –

Mkai toe laka hake ‘i he tokolahi kuo faka’uhingaT ko e fakataha’anga fakatokolahi;

faipau ki he tauhi ‘o e va mama’o fakaetangata; mo e

faipau ki he ki he ngaahi tu’utu’uni ‘a e Potungaue Mo’ui fekau’aki mo e tauhi

‘o e ma’a mo e haisini.

Kuo pau ke fakangatangata ha fakataha’ anga ouau putu ki ha tokolahi ko e toko 50 ‘ i loto ‘i fale mo e toko 100 ‘i tu’a pea ke ‘i ai mo ha ‘ofisa fakamafai ‘i he lolotonga ‘a e putu.

Kuo pau ke ma’u ‘e he Polisi Tonga mo e Kau Tau ‘a ‘Ene ‘Afio mo ha kau ‘ofisa fakamafai ‘a e mafai ke fakamalohPi ‘a e Fanongonongo ni, koe ‘uhi ko e ngaahi tau mu’a ke malufi ‘a e malu ‘a e kakai mo hono tauhi ‘o e malu ‘a e mo’ui ‘a e kakai.

Kuo pau ke tauhi mo faka’ai’ai ‘a e va mamao fakaetangata ‘i he taimi kotoa pe pea kuo

pau ke ngaue’aki ‘a e naunau malu’i ‘i he ‘ene ala lava.

Kuo pau ke tauhi ‘e he taha kotoa ‘a e tauhi lo e nima ke ma’a pea kuo pau ke muimui pau ‘a e taha kotoa ki he Ngaahi Falei ki he Mo’ui ‘oku tulcu atu ‘e he Potungaue Mo’ui felave’i mo e COVID-19.

Kuo pau ke ngaue’aki ‘a e kotoa ‘o e ngaahi tu’utu’uni ‘i he Fanongonongo ni ki he taha kotoa pe.